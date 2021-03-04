Elazığ 8. Kolordu Komutanı, helikopter kazasında şehit oldu
Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.
|04 Mart 2021 18:57
|+Aa- Yazdır
Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.Askeri helikopter düştü... 9 şehit
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul depremi için korkutan istatistik!
04 Mart 2021 19:48
|Devlet ve millet İzmir depreminin yaralarını el ele sardı
04 Mart 2021 19:46
|Terör mağduru aileler HDP İl binası önünde eylem yaptı
04 Mart 2021 19:35
|Türkiye ilim hafızalarından birini daha kaybetti
04 Mart 2021 19:29
|Karadeniz turizmine pandemi sonrası 'Yeşil Yol' dopingi
04 Mart 2021 19:11
|'Uzaktan eğitim, evdeki çocuk istismarının tespitini zorlaştırıyor'
04 Mart 2021 18:56
|Depremzedelerin eşyaları için hassas çalışma
04 Mart 2021 16:50
|Korona olan İlçe emniyet müdürü hastanede tedaviye alındı
04 Mart 2021 14:14
|Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
04 Mart 2021 14:07
|TRT 1'den şoke eden karar! İki dizi birden ekranlara veda ediyor
04 Mart 2021 13:22