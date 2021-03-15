İzmir BB'den 'Enver Aysever' ihalesine iptal kararı

Gazeteci-yazar Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazarlık atölyesi karşılığında alacağı ücret, sosyal medyada dolaşan belge üzerinden tartışma konusu oldu.

Söz konusu ihale belgesinde, belediye tarafından Aysever'e, 9 ay içerisindeki 18 günlük eğitim bedeli karşılığında 238 bin 500 lira ödeneceği görüldü. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enver Aysever, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kentte yayın yapan yerel bir medya organına verdiği demeçte iddiaları yalanladığını söyledi.

Gazeteci Çağlar Cilara'nın YouTube'daki programına katılan ve sosyal medyada yer alan ihale şartnamesi görselinin doğru olup olmadığını bilmediğini ifade eden Aysever, "İhaleye ben girmedim, ben yapmadım, oradaki maddeleri de ben oluşturmadım" dedi. Aysever, ihale konusunda şöyle konuştu:

'BENİM İHALEYLE İLGİM YOK'

"Bundan 2 ya da 3 sene önce Mudanya'daki bir imza gününde, Sayın Başkan'la (Tunç Soyer) sohbet ederken, Mudanya'da bir yazar evi yapıldığı ve 'Burada bir yazarlık atölyesi yapalım mı?' dendiğinde, ben 'Evet' dedim ve Mudanya'da dört başı mamur, örnek olacak, pandemi gelene kadar sürdürdüğümüz bir yazarlık atölyesi çalışması yaptık. Bu hizmeti benden bazı firmalar ve belediyeler de almak istediler. Bunlardan bir tanesi Mersin, bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Tunç Soyer'le seçimlerden önce yaptığımız bir sohbet sırasında, Mudanya'daki projenin buraya yakışacağını, eğitim ihtiyacı olan halkımıza benim de bir katkı yapabileceğimi söyledim. İhale meselesine gelince. Onun benimle hiçbir ilgisi yok. Belediyelerin iki tür ödeme yapma imkanı var. Bir tanesi doğrudan alım, bir tanesi de ihale yoluyla alım. Diyelim ki Ferhan Şensoy'u İzmir'e getireceksiniz. İhaleyi alan firma 'Ben Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı getireceğim' derse ne olacak? O yüzden orada benim adım yazıyor."

9 AY BOYUNCA TOPLAM 90 BİN LİRA

Aysever, Cilara'nın "Siz proje karşılığında bir bedel talep ettiniz mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben, hangi kurumla bu işi yaparsam yapayım, emeğim karşılığında bir telif ücreti talep ederim ve alırım. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Ben böyle bir bedel talep etmedim. '9 ay boyunca ayda 10 bin lira olacak şekilde, 90 bin TL ödeyeceğiz' dediler. Başkan da az önce açıkladı, 9 ay boyunca, ayda 72 saatlik bir organizasyonda ayda 10 bin TL ödeneceği söylendi. Ben belediye olduğu ve kamu yararı gözettiğim için, dışarıda aldığım ücretlerden çok daha düşük bir paraya iş yaptım."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: PANDEMİ NEDENİYLE REVİZE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi gazeteci-yazar Enver Aysever'le yapılan Yaşam Boyu Eğitim hizmet alım anlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Belediyenin açıklamasında da 9 ay sürecek eğitim programı için ödenecek tutarın 90 bin TL olduğu kaydedildi.

Anlaşmanın kamuoyuna yansıyan biçiminin pandemi koşulları doğrultusunda revize edildiğinin belirtildiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:

"9 ay sürecek eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin TL'ye indirilmiş olduğudur.

Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir."

SOYER: İPTAL İÇİN TALİMAT VERDİM

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu. Soyer, şu açıklamayı yaptı:

"Gazeteci Yazar Enver Aysever'le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim."