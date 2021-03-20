Merkez Bankası başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
|20 Mart 2021 02:14
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