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Merkez Bankası başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
 20 Mart 2021 02:14
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Merkez Bankası başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı
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