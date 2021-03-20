Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
|20 Mart 2021 08:13
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Kasım 2020'de, Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Naci Ağbal, görevinden alındı.
Naci Ağbal, bu durumun ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Ağbal Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" açıklamasını yaptı.
Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.Naci AĞBAL (@naci_agbal) March 20, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şehidin tasarladığı OZOK'a inceleme
20 Mart 2021 06:50
|CTE Genel Müdürlüğü Atv'deki diziye tepki gösterdi
19 Mart 2021 22:46
|Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım
19 Mart 2021 22:22
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Mart 2021 22:12
|Vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı
19 Mart 2021 21:06
|Ev ziyareti yasaklanan ilçede ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira para cezası
19 Mart 2021 20:55
|Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçti
19 Mart 2021 20:03
|TSE'den yanıltıcı reklam açıklaması: Sorumlular cezalandırılsın
19 Mart 2021 19:11
|Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma
19 Mart 2021 15:42
|Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı
19 Mart 2021 15:11