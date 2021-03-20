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Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.
 20 Mart 2021 08:13
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Kasım 2020'de, Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Naci Ağbal, görevinden alındı.

Naci Ağbal, bu durumun ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Ağbal Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" açıklamasını yaptı.

Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Memurlar.Net
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