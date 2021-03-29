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81 ilin risk haritası güncellendi... İşte çok yüksek riskli iller

Kırmızı renkli illerimizde, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. - Lokantalar % 50 kapasite ile devam edecek. - Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
 29 Mart 2021 20:00
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Mülki amirler il ve ilçelerde hangi tedbirlerin uygulanacağını risk değerlendirme ölçütlerine göre 4 kategoriye ayrılan harita üzerinden saptayacak. Buna göre Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ERDOĞAN YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

İLK AÇIKLANAN RİSK HARİTASI BU ŞEKİLDEYDİ

EN SON AÇIKLANAN RİSK HARİTASI BU ŞEKİLDE
Memurlar.Net
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