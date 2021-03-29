1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 risk grubu değişen illerin tedbirleri de değişti

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak- Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, kategori ayrımı olmaksızın Türkiye genelinde yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek
 29 Mart 2021 21:53
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

Türkiye'de mavi ve kısıtlama olmayan tek ili

- Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

- Ramazan ayında yeni tedbirler

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.

81 ilin risk haritası güncellendi... İşte çok yüksek riskli iller
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor
29 Mart 2021 22:41		 Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı
29 Mart 2021 22:39
Yazar Şaban Çibir, hayatını kaybetti
29 Mart 2021 22:36		 Gelin- kaynana devlet desteğiyle sera kurdu, mantar üretiyor
29 Mart 2021 22:34
Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı
29 Mart 2021 22:19		 27 Azerbaycanlı gazi Türkiye'ye gönderildi
29 Mart 2021 21:26
ilkokul öğrencileri buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
29 Mart 2021 21:11		 5 aylık hamile Selin, koronavirüse yenik düştü
29 Mart 2021 20:06
Millet Kıraathanesi'nin maskotları yoğun ilgi görüyor
29 Mart 2021 19:13		 'Kurallara uyulursa 1 hafta içerisinde vaka sayıları azalır'
29 Mart 2021 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:41 - Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor22:39 - Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı22:36 - Yazar Şaban Çibir, hayatını kaybetti22:34 - Gelin- kaynana devlet desteğiyle sera kurdu, mantar üretiyor22:30 - Ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza22:25 - MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek
22:19 - Oyuncu Fazıl Ender Uzun son yolculuğuna uğurlandı22:18 - Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi22:10 - Meslek lisesinin süs bitkileri markalaşma yolunda22:09 - Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı22:05 - Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor22:03 - 'Suriyeli aileye ırkçı saldırı' haberlerine yalanlama
21:53 - Kovid-19 risk grubu değişen illerin tedbirleri de değişti21:49 - Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak21:46 - 600 bin TL değerinde Bitcoin makinesi çalan şüpheli yakalandı21:37 - Facebook ve Google'dan daha hızlı internet için yatırım21:26 - 27 Azerbaycanlı gazi Türkiye'ye gönderildi
21:23 - Enver Aysever, Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: 58 ilde haftasonları sokağa çıkmak yasak olacak
'Çalınan gözlük' soruşturmasında evinde arama yapılan polis intihar etti
81 ilin risk haritası güncellendi... İşte çok yüksek riskli iller
İşçi ve memurlar toplu sözleşme masasına oturacak
'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama
İkinci el araç alacaklara 'zam' uyarısı!
Merkez Bankası'ndan 'hemen faiz inmeyecek' mesajı
HSK başmüfettişi o savcının ihracını istedi
100 bin personelin çalıştığı KİT'lerde büyük dönüşüm yolda
DSÖ virüsün kaynağını tespit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zevk alarak yemek yapmak 1
tahattür 1
kol çeşitleri 1
şu anda dinlenen şarkı 1
Dore 1
196sekiz 1
höpürdetmek 1
kasaba minnet edeceğime 1
Roger Federer 1
hidemat 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam