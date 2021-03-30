İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
|30 Mart 2021 21:22
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Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|86,95
|Adıyaman
|199,70
|Afyon
|70,43
|Ağrı
|59,02
|Aksaray
|231,44
|Amasya
|279,89
|Ankara
|184,29
|Antalya
|143,86
|Ardahan
|134,15
|Artvin
|131,56
|Aydın
|109,11
|Balıkesir
|344,84
|Bartın
|136,20
|Batman
|46,11
|Bayburt
|161,15
|Bilecik
|227,69
|Bingöl
|69,56
|Bitlis
|37,04
|Bolu
|183,61
|Burdur
|82,74
|Bursa
|159,68
|Çanakkale
|348,81
|Çankırı
|247,88
|Çorum
|232,77
|Denizli
|68,40
|Diyarbakır
|36,28
|Düzce
|123,33
|Edirne
|265,84
|Elazığ
|117,87
|Erzincan
|200,06
|Erzurum
|118,95
|Eskişehir
|235,25
|Gaziantep
|134,16
|Giresun
|397,57
|Gümüşhane
|124,20
|Hakkari
|35,65
|Hatay
|89,13
|Iğdır
|145,05
|Isparta
|112,88
|İstanbul
|401,62
|İzmir
|156,48
|Kahramanmaraş
|89,03
|Karabük
|106,32
|Karaman
|154,95
|Kars
|55,80
|Kastamonu
|329,19
|Kayseri
|260,16
|Kırıkkale
|114,46
|Kırklareli
|298,28
|Kırşehir
|95,87
|Kilis
|324,25
|Kocaeli
|262,11
|Konya
|334,97
|Kütahya
|153,12
|Malatya
|283,32
|Manisa
|82,72
|Mardin
|31,24
|Mersin
|110,66
|Muğla
|112,81
|Muş
|33,57
|Nevşehir
|124,28
|Niğde
|140,58
|Ordu
|322,96
|Osmaniye
|244,10
|Rize
|250,03
|Sakarya
|181,17
|Samsun
|586,84
|Siirt
|22,65
|Sinop
|354,80
|Sivas
|114,33
|Şanlıurfa
|28,98
|Şırnak
|13,57
|Tekirdağ
|273,06
|Tokat
|273,47
|Trabzon
|278,24
|Tunceli
|86,29
|Uşak
|38,71
|Van
|31,58
|Yalova
|400,65
|Yozgat
|169,17
|Zonguldak
|126,01
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