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Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli

TBMM Genel Kurulundan geçen kanunun teklifine göre hakkında güvenlik soruşturması yapılacaklar
 08 Nisan 2021 15:59
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Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulundan, 7 nisan 2021 tarihi itibariyle geçmişti.

Kanun teklifinin son halinde göre hakkında işe girişte ve üst kademeye atamada güvenlik soruşturması yapılacak olanlar şu şekilde olacak:

1- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimlerde çalışacak olanlar

2- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli

3- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler

5- Üst kademe kamu yöneticileri

6- Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler

7- Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler

8- Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel

9- Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler

10- Kaymakam adaylığına atanacaklar

11- Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler

12- Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler

13- Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumları ile akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler

14- Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek
Memurlar.Net
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