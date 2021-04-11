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Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi

Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020'de 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için 45 kişiyi yurt dışına gönderdi. 2'si döndü. 43'ü ortada yok. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
 11 Nisan 2021 08:50
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Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi

Malatya'da AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu görüşüldü. Toplantıya Yeşilyurt Belediyesi'nin CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel'in açıklamaları damga vurdu.

Tabel, 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği açıkladı. Sadece heyette yer alan belediye başkan yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un yurda döndüğünü belirten Tabel, 12 gün süreli gezi için belediye meclisinden onay alındığını belirtip şöyle dedi:

'İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYIZ'

"Hizmet pasaportu ve vize alan bu kişilerin neden geri dönmediğine dair tek bir bilgiye sahip değiliz. Dernek yönetimi farklı açıklamalarda bulunuyor, herkes olayın iç yüzünü öğrenmek istiyor. Nedense başkanımız hala susuyor, bu olayın açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bu olaya meclisi kim alet etti, kimler götürüldü, amacı neydi? Bunları öğrenmek hem meclis üyelerinin hem Yeşilyurt halkının hakkıdır."

Yaşanan olayı skandal olarak yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Olayın araştırılması için ise mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği öğrenildi.
Sözcü
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