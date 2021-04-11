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43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi ile bir derneğin düzenlediği proje ile Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığında görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin sürdüğü açıklandı.
 11 Nisan 2021 20:08
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43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında, Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" isimli proje kapsamında hizmet damgalı pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderildiği, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği' yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu iddiaların araştırılması adına 2019, 2020 ve 2021 yılları arasındaki belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokoller e istinaden, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekleştirilen Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin incelenmesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
İhlas Haber Ajansı
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