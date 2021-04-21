FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
|21 Nisan 2021 00:57
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21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı " ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ikiye ayrıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında oluşturulan yeni birimler şu şekildedir:
a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
g) Personel Genel Müdürlüğü,
ğ) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
h) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
j) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında oluşturulan birimler ise şu şekildedir:
a) Çalışma Genel Müdürlüğü,
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
c) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,
ç) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
d) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
f) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ğ) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,
h) Personel Dairesi Başkanlığı,
ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
j) Özel Kalem Müdürlüğü."
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