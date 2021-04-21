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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 3 yeni bakan atandı. Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN atandı.
 21 Nisan 2021 01:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 3 yeni bakan atandı. Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN atandı.

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname şu şekildedir:

Karar: 2021/193
Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ, yeni kurulan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya YANIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat BİLGİN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye Rektör ataması yaptı. Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Orhan UZUN, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Mutlu TÜRKMEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Harun ÇİFTÇİ, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Mehmet Hakkı ALMA, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla ARKAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER atandı.

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Memurlar.Net
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