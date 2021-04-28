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Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'de 2 milyar dolarlık vurgun iddiasını yalanlayarak dolandırıcılığın 108 milyon dolar olduğunu söyledi.
 28 Nisan 2021 22:52
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Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Soylu, 391 bin kişiyi 2 milyar dolandırdığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarıyla ilgili gelinen son noktayı paylaştı.

Bakan Soylu, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor" dedi.

PORTFÖY 108 MİLYON DOLAR

Thodex dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

FARUK FATİH ÖZER'LE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğraf çektirmesine değinen Bakan Soylu, "Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benimle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecek miyim. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektireceğim. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falanda yok. Bunu da hiç önemsemem yani" diye konuştu.
Memurlar.Net
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