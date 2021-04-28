'Gri pasaport soruşturması için 13 müfettiş görevlendirdik'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Gri pasaportlarla ilgili soruşturma) 19 ilde, 27 belediyeye şuanda 13 müfettişimiz görevlendirdik."
|28 Nisan 2021 23:25
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı
GRİ PASAPORT SORUŞTURMASI
8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016,2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik.
19 ilde 27 belediyede soruşturma sürüyor.
2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişidir. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır.
Birkaç kişi istismar etti diye bunu engeleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli.Bakan Soylu açıklamıştı! 5 kilo patlayıcının türü belli oldu Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok 'Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engelledi'
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