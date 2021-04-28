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'Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engelledi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.
 28 Nisan 2021 21:32
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular

Dört buçuk yıl önce ikna çalışamalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.

Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.

Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63

İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek.

Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.

Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor.

KREŞLER AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütük kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?

e-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Cenazeler için kolaylıklar gerçekleştirildi.

Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

BAKICILAR MUAF OLACAK MI?

Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI

82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi göaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebewcisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu sözkonusu değil.

Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmiyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecekmiyim. Kimseden çekinmem, potansiyel olara herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektiricem. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falanda yok. Bunu da hiç önemsemem yani.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda.

Memurlar.Net
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