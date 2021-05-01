1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar stada girerken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için çalışmasını sürdürüyor.
 01 Mayıs 2021 18:48
+Aa- Yazdır
Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler

Ligin bitimine iki hafta kala puanının eşit olduğu rakipleri Giresunspor ile Samsunspor'a ikili averaj üstünlüğü kuran Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Balıkesirspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede 3 puan arayan takımlarına destek vermek isteyen mavi-lacivertli taraftarların, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Ayrıca bazı taraftarların da stada girip, tribünlere çıkması dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, taraftarların stat içerisinden ve çevresinden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Ekipler, tribündeki taraftarları dışarı çıkarttı. Adana polisinin, stat çevresindeki çalışmaları sürüyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor
01 Mayıs 2021 15:05		 Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı
30 Nisan 2021 13:52
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
30 Nisan 2021 09:22		 Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti
28 Nisan 2021 22:44
Galatasaray zirve takibini sürdürdü
28 Nisan 2021 22:43		 Formula 1 yeniden Türkiye'de
28 Nisan 2021 19:17
Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
28 Nisan 2021 19:14		 Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
27 Nisan 2021 16:14
Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 16:39		 Survivor'da popüler oldu, Türkiye'de yeşil sahalara döndü
26 Nisan 2021 13:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:22 - Vaka sayısı 28 bine geriledi19:19 - 'Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama19:18 - Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu19:05 - ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi18:52 - DSÖ, Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi18:48 - Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
18:42 - Şehit Müslüm Toprak, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı18:31 - Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi17:44 - 17 günlük karantina sürecinde karavan keyfi17:39 - Naaşın karıştığını cenaze namazında öğrendiler17:37 - Yer İstanbul! Nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk17:35 - Diyarbakır'da tarihi köprü, araç trafiğine kapatıldı
17:32 - Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme17:31 - İzmir'de ormanlık alan çöplüğe döndü17:24 - Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltında17:11 - Araç lastik etiketlerinde yeni dönem başladı17:08 - Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
17:06 - Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Bakanlığa 3 Bakan yardımcısı atandı
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı
Vali'den 'muafiyet belgesi' uyarısı: 3 gün sonra kolay olmayacak!
10 üniversitede yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul ise kapatıldı
İstanbul'da görev yapan polisler 12/12 çalışacak
Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 700 bine ulaştı
Kripto para için yeni düzenleme yayımlandı
El yazısıyla doldurulan çalışma izni belgelerine sıkı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper ay doğal afetleri tetikler mi 4
Iban numarası 1
mamudo kurban 1
not defteri 2
iki öğün beslenme 2
yapıştırma günü 1
çalışma izin belgesi 3
nohut oda bakla sofa 2
arabada bebek var yazısı 2
Kut-ül amare savaşı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 9 İşçi Alacak
Bilecik 1308 Osmanlı Turizm 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Karaman Sarıveliler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam