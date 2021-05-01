Adana Valiliği'nden 'taraftar yoğunluğu' açıklaması
Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı sırasında tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.
|01 Mayıs 2021 20:25
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında stadyumda ve çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
01 Mayıs 2021 21:14
|Milli Eğitim Müdürü söz vermişti, öğretmenler odasını yaptırdı
01 Mayıs 2021 21:04
|Fuat Oktay: Haziranda yeni bir başlangıç yapmalıyız
01 Mayıs 2021 20:28
|Vaka sayısı 28 bine geriledi
01 Mayıs 2021 19:22
|'Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
01 Mayıs 2021 19:19
|Bakan Soylu'dan Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu
01 Mayıs 2021 19:18
|Siirt Valisi'nden operasyon bölgelerinde inceleme
01 Mayıs 2021 17:32
|EGM, teslim olan teröristlerin profilini çıkardı
01 Mayıs 2021 16:38
|Erdoğan, talimat verdi! Çevre düzenlemesi yapılacak
01 Mayıs 2021 16:19
|Bakan Kurum: Kanal İstanbul, İstanbul depremini tetiklemez
01 Mayıs 2021 16:11