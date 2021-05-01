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Adana Valiliği'nden 'taraftar yoğunluğu' açıklaması

Adana Valiliği, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı sırasında tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.
 01 Mayıs 2021 20:25
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Adana Valiliği'nden 'taraftar yoğunluğu' açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, karşılaşma sırasında stadyumda ve çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır."

Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Anadolu Ajansı
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