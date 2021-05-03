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Camide biber gazı sıkan bekçi açığa alındı

Gaziantep Valiliği, camide biber gazı sıkan bekçinin açığa alındığını duyurdu
 03 Mayıs 2021 16:37
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Valiliğin konuyla ilgili yaptığı açıklama

Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini "Alparslan Kuytul Gönüllüleri" olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir.

Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge kapsamında "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir" hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında Pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

Özetle;

Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.

Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.

Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.

Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.

Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.

Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bekçilerden cami içindekilere biber gazlı müdahale!
Memurlar.Net
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