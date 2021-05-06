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'Okullar açılmadan önce vakalar 1000'in altına düşmeli!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yenişafak gazetesine verdiği röportajda, "Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz." dedi.
 06 Mayıs 2021 19:50
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'Okullar açılmadan önce vakalar 1000'in altına düşmeli!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yenişafak Gazetesi Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VAKA SAYISI 1000'İN ALTINA DÜŞMELİ
Koca röportajda "Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz." dedi.
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Yeni Şafak
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