'Okullar açılmadan önce vakalar 1000'in altına düşmeli!'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yenişafak gazetesine verdiği röportajda, "Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz." dedi.
|06 Mayıs 2021 19:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yenişafak Gazetesi Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
VAKA SAYISI 1000'İN ALTINA DÜŞMELİ
Koca röportajda "Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz." dedi.
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