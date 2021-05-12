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SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu

SGK, 6 Mayıs'ta yaptığı bir tebliğ değişikliğiyle, prostat büyümesinde birden fazla ilaç kullanan hastalar için ilaçları birlikte kullanmayı engelledi. TEİS Başkanı "Değişiklikle antibiyotik ihtiyacı duyan kanser hastalarına da 10 günde bir hastane yolu görünüyor. Oluşacak kuyruklar büyük bir risk" dedi
 12 Mayıs 2021 07:25
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SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6 Mayıs'ta yürürlüğe giren 'SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ilginç bir değişiklik yaptı. Buna göre artık, prostat büyümesinde kullanılan ilaçların birlikte kullanımı engellendi. Bu ilaçlar üroloji uzman hekimlerince reçete edilebilecek. Milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerekiyor. Bu durum kapanma döneminde hem hastane hem de eczanelere başvurularda artışa yol açacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "Oluşacak kuyruklar büyük bir risk" dedi. Değişiklikle antibiyotik ihtiyacı duyan kanser hastalarına da 10 günde bir hastane yolu göründüğünü de ifade eden Saydan 28 Nisan tarihli ve 6 Mayıs'ta yürürlüğe giren SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili şunları söyledi:

3.3 MİLYON HASTA

"Prostat büyümesi ya da diğer adıyla Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen bir hastalıktır. Yapılan çalışmalarda 50 yaşındaki erkeklerin yüzde 25'inde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü bildiriliyor. Türkiye'de 3.3 milyon BPH hastası bulunuyor. Pek çok prostat hastasına tedavide tek ilaç yetmiyor. Oysa yapılan değişiklikle prostat büyümesinde kullanılan ilaçların birlikte kullanımı engellendi. Sadece hipertansiyonu bulunan hastaların birden fazla prostat ilacı kullanmasına izin veriliyor. Bu da prostat hastalarının tedavilerini aksatacak bir uygulama olacak. Bu ilaçlar artık üroloji uzman hekimlerince reçete edilebilecek ve yine üroloji uzman hekimlerinin 6 aylık rapor düzenlemesi şartıyla tüm uzman hekimler reçete edecek. Ülkemizde üroloji uzman hekimi bulunmayan ilçeler ve hastaneler var. Dolayısıyla karar pandemi döneminde risk altında bulunan bu kişileri hastanelere gitmek zorunda bırakıyor. Hastaneye gidemeyecek vatandaşlarımız bu ilaçları ücretiyle almak zorunda kalacağından, ekonomik olarak bu düzenleme yük getirecek. Öte yandan yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle milyonlarca vatandaşın düzenleme öncesi raporlarını yenilemesi gerekiyor. Bu durum kapanma döneminde hem hastane hem de eczanelere başvurularda artışa yol açacak. Kurumun acilen eski raporların geçerliliği konusunda bir duyuru yapması şart."

10 GÜNDE BİR HASTANEYE GİDİLECEK

Tebliğ değişikliğindeki bir diğer sıkıntılı maddenin ise, kanser, tüberküloz, diyaliz tedavisi gören kronik böbrek hastalığı bulunan hastaları zora sokacağını aktaran Nurten Saydan, "Bağışıklık sistemlerinin zayıf olması sebebiyle bazen yıllar süren antibiyotik tedavisi almak zorunda kalan bu hastaların, yeni düzenlemeye göre antibiyotik ihtiyacı sadece 10 gün süreyle karşılanacak. Pandemide en riskli grupta yer alan bu hastaların ilaçları için 10 gün ara ile hastaneye gitmek zorunda kalmaları, COVID-19 bulaşı ve mutasyonları göz önüne alındığında, ölüme kadar götürecek tablolara yol açabilir. SGK'nın hastaların tedavilerinin aksamasına ve temasın artmasına sebep olacak bu uygulamayı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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