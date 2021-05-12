'SGK'da prostat raporu krizi' haberlerine ilişkin açıklama

SGK, bazı basın-yayın organlarında yer alan "SGK'da prostat raporu krizi" başlıklı haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

SGK'nın 28.04.2021 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı değişiklikle, prostat büyümesinde (Benign prostat hiperplazisi) kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği, yine yapılan değişiklikle uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda olan hastaların 10 günde bir hastaneye gitmeleri gerektiği belirtilen haberlere ilişkin, SGK'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Prostat büyümesi tedavisi

Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ile olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçlar etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirilmiştir. Ancak, aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Yine prostat ilaçlarına ilişkin raporlar herhangi bir branştaki uzman hekim tarafından düzenlenmekte iken, rapor düzenleme yetkisi konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verilmiştir. Ancak ilaçlar eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilebilmeye devam edilecektir.

Prostat büyümesi hastalığı spesifik bir ürolojik hastalık olup ilaç raporlarının da herhangi bir branştaki hekim yerine üroloji uzmanı hekim tarafından düzenlenmesi tedavi etkinliğini arttıracaktır.

Ayrıca, düzenlemeden önceki raporlar pandemi nedeniyle ikinci bir talimata kadar geçerli olup, hastaların pandemi sürecinde yeni rapor almalarına gerek bulunmamaktadır. Ellerindeki raporlar ile ilaçlarını almaya devam edebileceklerdir."

'Damar İçi Uygulama Şeklinde Kullanılabilen Bir Kısım Antibiyotikler'

'Damar İçi Uygulama Şeklinde Kullanılabilen Bir Kısım Antibiyotikler' hakkında bilgi içeren açıklamada, "Yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotikler bulunmaktadır. Bu antibiyotiklerin taburcu sonrası da kullanılması gereken hallerde, kullanım süresi 10 gün ile sınırlandırılmıştır. 10 günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesi de mümkündür. Damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen bu antibiyotikler mutlaka sağlık tesisinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu antibiyotiklerin uygulanması için hastalar zaten her gün sağlık tesisine başvurmaktadır. Düzenlemeden kaynaklı olarak ayrıca bir hastane başvurusu oluşmayacaktır.

Bu ilaçların; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri vb. yan etkileri ile yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında; 10 günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirmesi gerekliliği akılcı antibiyotik kullanımı açısından önem arz etmektedir. Anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.