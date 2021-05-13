Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu
|13 Mayıs 2021 23:02
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İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."Denizli'ye şehit ateşi düştü
Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı diledi.
Aktaş, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"13 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman özel harekat polisimiz Veli Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."
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