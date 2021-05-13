Denizli'ye şehit ateşi düştü
Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehadet haberi, Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine verildi.
|13 Mayıs 2021 23:31
|+Aa- Yazdır
Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görev yaparken terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Kabalay'ın şehadet haberi, askeri yetkililerce Ulukent Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi.
Anne Aysel Kabalay, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba İsmail Kabalay ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.
Evli ve 1 çocuk babası şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın bu sabah ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eve gelerek taziyede bulundu.Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu
13 Mayıs 2021 23:02
|MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Mayıs 2021 15:53
|Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı
12 Mayıs 2021 13:59
|Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı
12 Mayıs 2021 13:39
|Eski Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda
12 Mayıs 2021 11:12
|Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11 Mayıs 2021 19:21
|FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
11 Mayıs 2021 13:27
|Teröristlerin saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü
11 Mayıs 2021 10:58
|4 parçaya bölündüler! FETÖ içinde 'taht ve rant' kavgası
11 Mayıs 2021 08:58
|'Mahrem imamlar' ile haberleşen 2 eski astsubay tahliye edildi
10 Mayıs 2021 18:00