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Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme kararlarının alınması bekleniyor. Ayrıca Erdoğan, toplantının ardından esnafa yönelik destek paketini de açıklayacak.
 17 Mayıs 2021 07:29
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Tam kapanma döneminin sabah saat 05.00'te sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor.

ESNAFLARA MÜJDE VERECEK

A Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme dönemiyle ilgili kararları açıklayacak. Erdoğan, toplantıda, esnafları ilgilendiren müjdeyi de verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.

ARA DÖNEM İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYIMLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KAPALI OLACAK İŞ YERLERİ

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar gibi yerler kapalı olacak.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecekler.
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