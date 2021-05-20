Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı Kaynaklı Zam
|20 Mayıs 2021 08:04
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; 20/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 55, Motorinde 67, LPG de 35 kuruş/litre Pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam gerçekleşmiştir.Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
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