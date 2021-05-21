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Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 21 Mayıs 2021 09:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Anadolu Ajansı
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