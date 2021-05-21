Başkent'te FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasından 67 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|21 Mayıs 2021 09:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
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