FETÖ'nün 'adalet' yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|21 Mayıs 2021 09:13
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adalet teşkilatında operasyonel telefon hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.
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