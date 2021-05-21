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İbrahim Tatlıses'ten 'Oğuz Yılmaz' paylaşımı

Türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti. Yılmaz, dün son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem programında Yılmaz ile gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses, ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayınladı
 21 Mayıs 2021 14:50
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İbrahim Tatlıses'ten 'Oğuz Yılmaz' paylaşımı

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, çaşamba günü öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölümü Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.

"SÖYLERSEM ŞARKINI ÇALDIRMAZLAR" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. İkili, 'Bentderesi' şarkısı nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Yılmaz, Tatlıses'e, "Beni bentderesi ile kalıplaştırdıysan üzülürüm. Ben 5 kez programına katıldım. Sanki 'Bentderesi'ni dinledim, Oğuz Yılmaz'ı çağırdım gibi konuştun" ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz vallahi söylersem şarkını çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığını vermişti. Tatlıses program boyunca da Yılmaz'ı eleştirmişti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapıldı Tatlıses, Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, dün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirilmişti.

Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katılmıştı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, vefatı öncesi yeni albüm hazırlığında olduğu da ifade edilmişti.

Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
Memurlar.Net
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