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AA: Siyasi propaganda yapan muhabirin iş akdi feshedildi

Anadolu Ajansı, sosyal medya hesabından Bakan Varank ile Bakan Pakdemirli'nin toplantısında provake soru soran muhabir hakkında açıklama yaptı.
 21 Mayıs 2021 22:02
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Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünce, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği bildirildi.

AA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."

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Memurlar.Net
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