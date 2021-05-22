Bu görüntüler Nemrut'a yakışmıyor
Bitlis Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut'ta çöp dağları oluşmuş durumda
|22 Mayıs 2021 14:32
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Bitlis Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü Türkiye'nin en büyük, Dünyanın ise 2. büyük gölü olma özelliğine sahip.
Bu doğa harikası güzellik ilgisiz ve bakımsız kalmış durumda.
Bakım ve onarımı Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait. Krater Gölü'nde çöpler dahi alınmıyor. Çöp dağları oluşan gölde kötü görüntüler ortaya çıkmış durumda.
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