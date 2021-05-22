Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı
Bitlis Tatvan Belediyesi Nemrut'a yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırdı.
|22 Mayıs 2021 18:36
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Memurlar.net olarak bugün yaptığımız haberde Bitliis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nde oluşan çöp dağlarının Göl'e yakışmadığını belirtmiştik.
Yaptığımız haberin ardından mücavir sınırları içinde yer almamasına rağmen Tatvan Belediyesi kötü görüntüleri ortadan kaldırdı.
İşte Belediye tarafından tarafımıza ulaştırılan görseller
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