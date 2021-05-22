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Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı

Bitlis Tatvan Belediyesi Nemrut'a yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırdı.
 22 Mayıs 2021 18:36
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Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı

Memurlar.net olarak bugün yaptığımız haberde Bitliis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nde oluşan çöp dağlarının Göl'e yakışmadığını belirtmiştik.

Yaptığımız haberin ardından mücavir sınırları içinde yer almamasına rağmen Tatvan Belediyesi kötü görüntüleri ortadan kaldırdı.

İşte Belediye tarafından tarafımıza ulaştırılan görseller
Memurlar.Net
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