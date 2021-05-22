1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi

Turan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi
 22 Mayıs 2021 17:46
+Aa- Yazdır
Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi

Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi.

Turan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Hatice ve kardeşi Emre Turan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyet müdürü ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparken milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin polisi olmayı daima inanç ve azmiyle sürdüreceğiz." dedi.

Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Bağcılar'da dün yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istenen ancak kaçmaya başlayan araca Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4 polis, 4 bekçiden oluşan ekip tarafından "dur" ihtarı yapılmıştı.

İhtara uymayan sürücü, 2 çarşı ve mahalle bekçisine çarpmıştı. Yaralı bekçiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada bacağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Diğer bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan Ö.Ç. (38) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Sürücünün 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'
22 Mayıs 2021 18:40		 WWF'den Türkiye raporu! Avrupa'nın gerisinde kaldı
22 Mayıs 2021 16:40
Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi; bademcik iltihabı dediler taş çıktı
22 Mayıs 2021 16:30		 Baba kız 10 gün arayla koronavirüse yenik düştü
22 Mayıs 2021 15:19
Sağlık memuru koronavirüse yenik düştü
22 Mayıs 2021 15:16		 Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak bekleniyor
22 Mayıs 2021 14:55
Sinop ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
22 Mayıs 2021 13:47		 İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
22 Mayıs 2021 12:14
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
22 Mayıs 2021 11:34		 Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
22 Mayıs 2021 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'18:36 - Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı18:36 - Emniyetten 'kokain sevkiyatı' tartışmalarıyla ilgili açıklama18:21 - Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı18:19 - Terör örgütü PKK'ya katılım sınırda engellendi18:07 - Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
17:46 - Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi17:40 - Fahrettin Altun, Erdoğan'ın araç kullandığı görüntüleri paylaştı17:39 - Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi17:34 - 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düştü'17:00 - Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım16:57 - Semih Yalçın: MHP, Türkiye'nin bekası için AK Parti'yle uzlaştı
16:50 - Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor16:46 - Denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi16:44 - Tunceli'de PÖH'ler dualarla Suriye'ye uğurlandı16:43 - Kyme Antik Kenti, çöplüğe döndü16:42 - YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!
16:40 - WWF'den Türkiye raporu! Avrupa'nın gerisinde kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Suç duyurusunda bulunulan Özışık kardeşlerin evine polis baskını
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
PTT personelinin yarısı korona oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yelimid Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı 1
geri dönüşüm kutusu 1
bebeğini restorandaki bir müşteriye bırakan çocuk 1
bozdoğan füzesi 2
deterjan pintisi 1
26 Mayıs 2021 Tam ay tutulması 2
izzettin el kassam 1
çevrimiçi yazar sayısı 1
lavabo 1
özgünlük 2
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam