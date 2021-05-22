Erdoğan, şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.
|22 Mayıs 2021 19:25
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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi
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