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Manavgat'ta orman yangını: 3 mahalle boşaltıldı
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı"
|28 Temmuz 2021 15:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.Muhittin Böcek: Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik
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