Muhittin Böcek: Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik

Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinden başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile hızla yayıldı. Yangının çıktığı bölge dik yamaç olması dolayısı ile müdahale helikopter ile havadan yapıldı.

İHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgarında etkisi ile hızla büyüyen yangın Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar indi. Tüm müdahalelere rağmen kontrol alınmayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi.

Sarılar Mahallesi'ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir binada alevlere teslim oldu. Yangında birçok ev etkilendi.

İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev alıyor. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu söyleniyor. Yangına müdahale devam ediyor.

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı.

Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kara yoluyla Manavgat'a geçti.

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yangın merkeze kadar indi. Rüzgarla daha fazla büyüyor. Hasarın tam olarak ne olduğunu keşfetmemiz mümkün değil. Köylerde de hasar var. Böyle bir şey görmedik" dedi.

Habertürk TV'ye konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor. 4 ayrı yerde yangın var. Kozalakların da patlamasıyla alevler daha da hızlandı. Aynı bölgede 3-4 kilometre mesafede çıkan yangınlar bunlar. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor." dedi.