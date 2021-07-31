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Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış

Konya'da aynı aileden 7 kişi, 2010 yılından bu yana husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Vahşi katliamın detayları belli olmaya başladı. Husumetin 2010 yılındaki kedi yüzünden başladığı öğrenildi.
31 Temmuz 2021 08:10
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Olay, saat 18.50'de merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında 2010 yılında Dedeoğulları ailesine ait 'kedi' nedeniyle husumet olduğu öğrenilen K. ailesinden bir kişi, iddiaya göre Dedeoğulları ailesinin evini gitti. Şüpheli, Dedeoğulları ailesinin fertlerine tabanca ve tüfek ile ateş açtı. Silahlı saldırıda Yaşar Dedeoğulları (65), Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30) , İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bir bölümünden duman yükselmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise müdahalede bulundu.

BİRİNİN EVDE, DİĞERLERİNİN BAHÇEDE OLDUĞU SAPTANDI

Polisin yaptığı ilk incelemede saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiği, ölenlerden 1'inin evin içinde diğerlerinin ise bahçede olduğu saptandı. Polis, saldırıyı düzenleyen şüphelinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemede bulundu. Öldürülen 7 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

KEDİ YÜZÜNDEN HUSUMET BAŞLAMIŞ

İki ailenin ise aralarında husumetin 29 Temmuz 2010 tarihinde A.K. adlı kadının evlerinin yakınında tarlada annesi İ.A. ile biber topladığı sırada traktörle yoldan geçen Yaşar Dedeoğulları'nın el işaretiyle annesini gösterip, hakaret ettiği iddiasıyla yaşadıkları tartışmayla başladığı ortaya çıktı. Şikayette bulunan A.K.'nın ifadesinde Dedeoğulları'nın annesine hareket ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Yaşar Dedeoğulları ise ifadesinde, ''A.K. ve annesi İ.A., tarlada biber toplarken traktörle evime doğru gidiyordum. İ.A. daha önceki tarihlerde kedimi yavrularıyla birlikte götürdüğünden dolayı bu kişiye 'Kedilerimi getir' dedim ve traktörle yoluma devam ettim. Bu şahıslar traktörümün arkasından evimin olduğu yere kadar geldiler. Bana hakaret ettiler. Ben kesinlikte İ.A.'ya hakaret etmedim. 'Kedilerimi getir' dedim. Bana hakaret ettikleri için İ.A.'dan şikayetçiyim'' dediği öğrenildi.

GEÇEN MAYIS AYINDA DA TAŞLI SOPALI KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan, iki aile arasında 'kedi' nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi. Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6'sının tutuklandığı, 5'inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen süre içerisinde tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
DHA
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