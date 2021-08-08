MEB'de 4 yeni Genel Müdür görevlendirmesi daha yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık teşkilatındaki değişimlere devam ediyor. Dün, 4 Genel Müdürlükte değişiklik yapan Bakan Özer, bugün 4 Genel Müdürlüğe daha yeni görevlendirmeler yaptı.
|08 Ağustos 2021 22:25
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün 3 Genel Müdürlük ile Teftiş Kurulu Başkanlığına görevlendirmeler yaptı. İşte bugün yapıldığı belirtilen yeni görevlendirmeler:
- Ahmet Emre Bilgili Bakan yardımcısı olduğu için boş kalan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Berlin Eğitim Müşaviri Prof.Dr. Cemal Yıldız atandı.
- Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğüne, Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi Daire Başkanı Murat İlikhan atandı.
- Teftiş Kurulu Başkanlığına Maarif Müfettişleri Eğitim ve Koordinasyon Daire Başkanı Metin Çakır atandı.
- Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapan Yaşar Koçak atandı.Bakan Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı 2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu MEB'de bakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı
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