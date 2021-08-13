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Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları

Bir müddettir beklenen haber nihayet geldi, otomobil alım satımlarında uygulanan ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Yeni limitler, Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya koyuldu.
13 Ağustos 2021 05:08
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Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları

Bir müddettir beklenen haber nihayet geldi, otomobil alım satımlarında uygulanan ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Yeni limitler, Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya koyuldu.

Buna nazaran, 1600 cm3 silindir hacmine haiz olan araçlarda yüzde 45'lik ÖTV limiti, 85.000 TL'den 92.000 TL'ye yükseltildi. Daha evvel 85.000 TL ile 130.000 TL ortasındaki araçlar için uygulanan yüzde 50'lik ÖTV dilimi ise, 92.000 TL - 150.000 TL ortası olarak yeniden düzenlendi. Vergi matrahı 150.000 TL'nin üstündeki araçlar içinse yüzde 80 ÖTV alınacak.

Silindir hacmi 1.600 cm3'ü aşan ve 2.000 m3'e kadar olan araçlarda ise yüzde 45'lik ÖTV oranı için araçların ham fiyatının 114.000 TL'ye kadar olması gerekiyor. 114.000 TL - 170.000 TL aralığına ise yüzde 50'lik dilim geçerli olacak. 170.000 TL'yi aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olacak.

Üstte da söylediğimiz suretiyle, bu düzenleme bir müddettir bekleniyordu. Şundan dolayı alt dilimlerde alınabilecek pek vasıta kalmamıştı.

Yeni ÖTV Limitleri Neyi Değiştirecek?

Değişim, bilhassa orta derslik araçları etkileyecek suretiyle görünüyor. Mesela daha evvel ham fiyatı 140.000 TL olan bir vasıta için yüzde 80 ÖTV ödenirken, artık bu oran yüzde 50'ye düşüyor. Diğer bir deyişle, ham fiyatı 130.000 TL ile 150.000 TL ortasında olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 80'den 50'ye düşüyor. Bu da, bu limitler ortasındaki araçların anahtar teslim fiyatının bugünden itibaren düşmesi manasına geliyor.
Memurlar.Net
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