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ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine ineceğini belirtti. Anahtar teslim fiyatı 320 bin TL üzerindeki araçlarda ise bir indirim yapılmadı
13 Ağustos 2021 07:56
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ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında ÖTV indirimi yer aldı. %45 ve %50'lik ÖTV dilimindeki matrahlarda düzenleme yapılarak anahtar teslimi 316 bin TL'ye kadar olan araçlarda ÖTV indirimi yapıldı. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine ineceğini belirtti.

İşte Emre Özpeynirci'nin açıklamaları:

Otomotive matrah müjdesi!

*%45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye,

*%50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

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300 bin liralık araç 250 bine inecek!

Bu kararın Türkçesi arkadaşlar, %80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girip fiyatı 250 bin TL'ye inecek.

Bir başka örnek vereyim; 318.600 TL olan bir araç 265.500 TL'ye düşüyor.

Yani indirim yüzde 16 civarında.

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Sonuçta yüksek enflasyon, kur ve faiz ortamında yapılması gereken yapıldı.

İnanın sektörde kimsenin umudu yoktu ama son dönemde yüzde 50'lik ÖTV diliminde hiç bir model kalmayınca zorunluydu.

Bu güncellemeyle 1.6 litre ve altındaki otomobillerin fiyatları %16'ya yakın düşecek.

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Bu arada bu indirim 2.elde de fiyatları etkileyecek.

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Son olarak şöyle toparlayayım;

Anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobiller %80'den %50 ÖTV dilimine inecek ve fiyatları yaklaşık %16 düşecek.

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Bazı örnekler;

Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye

Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye,

2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye

Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek

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Yerli modellere destek!!

Yani Sakarya'da üretilen Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT'in fiyatı 356.400 TL'den 297 bin TL'ye inecek.

Bu ÖTV düzenlemesi Bursa'da üretilen Clio hibrit'im de iç pazarda satılabilmesini sağlayacak.

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Hibrit otomobillere de ciddi ÖTV desteği geldi!!

50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyenlerde;

*%45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 114 bin TL'ye,

*%50'lik ÖTV dilimindeki limit 135 bin TL'den 170 bin TL'ye,

* %80'lik ÖTV ise 170 bin TL'yi aşanlara.

Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
Memurlar.Net
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