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Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı...
14 Ağustos 2021 00:10
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Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları

Ülkemizde dünyada eşi benzeri bulunmayan birçok tarihi ve doğal güzellik bulunuyor. Bunların en farklı olanları ise genel olarak tarihin başladığı topraklar olan Mezopotamya bölgesinde bulunuyor. Her bir köşesinde yeni buluntular ortaya çıkan Güneydoğu Anadolu bölgemizde unutulmuş bir nokta keşfettik. Ülkemizdeki seyahat tutkunları da dahil olmak üzere büyük bir çoğunluğun haberinin dahi olmadığı bir nokta burası. Çevrede gördüğümüz tüm büyük yapıların madeni olan bu bölgede eski taş ocakları büyük mağaralar oluşturmuş. Şimdi Bazda Mağaralarını ve ilginç coğrafyasını sizlere anlatmaya başlayalım.

BAZDA MAĞARALARI NEREDE?

Bazda Mağaraları, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin ıssız köylerinden birinde bulunuyor. İlçe merkezine olan uzaklığı ise yaklaşık 20 kilometre. Tek Tek Dağları Milli Parkı'nın başlangıç noktasında bulunan bu mağaraları görmek için Harran'ın güneydoğusunda bulunan köy yolunu takip edip Çolpan-Şuayp Şehri istikametini takip etmeniz gerekiyor. Çoğunluğu tek gidiş geliş olan bu yol sizi Bazda Mağaralarının olduğu yere çıkarıyor.

BAZDA MAĞARALARININ TARİHİ

Bazda Mağaraları zamanında Bağdat Ticaret yolu üzerinde bulunuyormuş. Bu bölgedeki yaşam faaliyetleri de yaklaşık 2000 yıl kadar öncesine dayanıyor. Taş ocağından çıkarılan büyük taşlar kesilerek bölgedeki birçok şehrin kurulmasında büyük rol oynamış. Geçtiğimiz iki bin yıllık tarihin en önemli eserlerinin duvarlarından bu mağaralardan çıkarılan taşların kullanıldığını hayal etmek çok da yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Öyle ki mağaralar ve çevresindeki tüm tepelerde de bu tip galeriler mevcut.

Mağara duvarında yer alan 13. yy dan kalma yazıtlara göre o dönemde bu taş ocakları "Abdurrahman el-Hakkari", "Muhammet İbn-i Bakır", "Muhammed el-'Uzzar" isimli kişiler tarafından işletilmekteymiş. Böylesi büyük mağaraların yapılmasında bazı efsaneler de ortaya çıkmış. En yaygın söylenti ise bu ocakların içerisinden bir yol yapıldığı ve bu mağaraların Halep'e kadar uzanan bir kolu olduğu söylentisi. Mağara içerisinde gezerken mutlaka yere ışık tutarak dolaşmanızı tavsiye ediyoruz. Bazı noktalarda çökmüş kısımlar ve alt galerilere çıkan oluklar bulunuyor.

Mağaraların nasıl yapıldığına dair de bir çok söylenti olsa da üstünün kapalı bir şekilde bırakılması da yaz sıcağından korunma amacıyla olduğu düşünülmekte. Mağaraların ayakta durması ise bir kenarı kenarı ortalama 1.5 metre olan sütunların yerden tavana kadar ayakta durması ile sağlanmış durumda. Mağaranın içerisindeki tavan yükseklikleri girişte 3 metre, orta alanda 20 metre ve galerilerde yaklaşık 15 metre civarında. En çok ziyaret edilen ana mağara hariç yükseklikleri değişen birçok irili ufaklı mağaraları da çevrede gömek mümkün.

BAZDA MAĞARALARI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Bazda mağaralarının bulunduğu noktada herhangi bir ücretlendirme bulunmuyor.

BAZDA MAĞARALARI ÇEVRESİNDEKİ İMKANLAR?

Bazda Mağaraları çevresinde herhangi bir konaklama imkanı bulunmuyor. En yakın konaklama noktası yine Harran şehir merkezinde bulunuyor. Mağaraların girişinde her türlü temel ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir köy marketi bulunuyor. Buradaki market oldukça geniş. Ulaşım konusunda ise şahsi ulaşım dışında bir seçenek bulunmuyor.

BAZDA MAĞARALARI ÇEVRESİNDE GÖREBİLECEĞİNİZ YERLER

Bölgede görülmeye değer birçok nokta bulunuyor. Eğer bu bölgede günlük tur yapmayı planlıyorsanız şu rota sizler için yeterli olacaktır;

- Harran

- Bazda Mağaraları

- Han El Barur ( Bir süredir kapalı)

- Şuayp Antik Şehri

- Soğmatar
Memurlar.Net - Özel

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