Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı?

HİZMET BİRİMİ BAŞKA ŞEHRE TAŞINAN KAMU PERSONELİNİN GİTME DIŞINDA BAŞKA SEÇENEĞİ VAR MI? Memurlar statü hukukuna tabi olduğu için iş yerlerinin başka bir şehre taşınması halinde taşınma kararında özel bir hüküm varsa buna uyulacak, özel bir hüküm yoksa yeni görev yerine gitmek zorunda kalınacaktır. Memurun görev yerinde ikamet etme zorunluluğu bulunmadığından kurumun yakın bir şehre taşınması durumunda günübirlik gidiş geliş yapması mümkündür.