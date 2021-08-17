Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden saldırdı?
|17 Ağustos 2021 08:50
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Genç yıldızın buna 'sus' işaretiyle karşılık vermesi, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı. Marcao metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı.
Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.
Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bir pozisyon sonrası Marcao, genç oyuncuya sert tepki gösteriyor. Kerem'in yaptığı bir hata sonrasında Marcao tepki göstermeye devam ediyor.
Görüntülerden de görüldüğü üzere Kerem de 'Sus' işareti yapıyor. Bunun üzerine Marcao da genç oyuncuya saldırıyor.
İki oyuncunun, daha önceki taktik antremanlarda da aralarında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.
Marcao, ilk kez kendi takım arkadaşına kafa atan futbolcu oldu
Kaynak: Fanatik
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