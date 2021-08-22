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Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey

Apartmanın önünde baktığı sokak köpeği belediyeye şikayet edilince "Daire 16'dayım. İsmim Özay Kaya" diye isyan eden adamın videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bir anda günün en konuşulan kişisi olan Özay Kaya konuştu.
22 Ağustos 2021 08:06
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Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni Özay Kaya, apartmanın önünde mahalleli tarafından bakılan sokak köpeği belediyeye şikayet edilince isyanını komşularına seslenerek dile getirdi. Özay'ın kızı Ayça Kaya o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

'KİME, NE ZARARI VAR'

Özay Kaya o anlarda komşularına şöyle seslendi: "Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikayet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikayet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin. Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana. Daire 16'dayım. Adım Özay Kaya."

HEPİMİZ O DAİREDEYİZ

Video Twitter'da bir numaralı gündem oldu. Özay Kaya için binlerce destek mesajı atıldı. Daire 16 diye başlayan tweet'ler saatlerce gündemden düşmedi. Herkesin merak ettiği Özay Kaya'yı Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu buldu.

Özay Kaya o anları şöyle anlattı: "Yaklaşık iki yıl önce karlı bir günde arka ayakları tutmazken Köpük'ü bulduk, durumuna çok üzüldük. İki ay boyunca her gün sütle, etle, battaniyelerin arasına sararak besledik. Karda kışta soğukta kalmasın diye ona bir tane kulübe aldık. İki aylık mücadelenin sonunda tekrar yürütmeyi başardık. Bizim böyle bir duygusal geçmişimiz var. Onu ölümden kurtardık. İki yıldır bizim apartmanın dışındaki, belediyeye ait olan alanda bir tane kulübede kalıyor. O orada yaşarken bir şekilde apartman yönetimi karar alıyor. 'Köpeği burada istemiyoruz, barınağı arayacağız ve onu oradan alacağız' diye konuşmuşlar. Bunun haberi geldi bana. Köpük bütün mahalleli tarafından benimsenen, ilgilenilen bir köpek. Mahallenin sembolü bir köpek. Böyle bir karar alınmasından dolayı, bir öfke anı, bir vicdan patlaması, bir duygu patlamasıyla o şekilde sesimi yükselttim."

GÖZLERİ GÖRMEYEN BOBY'E BAKIYORUM

Apartmanın aldığı bu yanlış karara tepkimi, bütün apartmana karşı sesimi duyurmak istedim. Hani bu yapılanın bütün sokak köpeklerini ilgilendirdiğini, her birimizin bir şekilde duyarlı olması gerektiğini vurgulamak için öyle bir yükseldim. Daha sonra sosyal medyada kızım paylaşmış ve bu şekilde gündem oldu. Belediyeden köpeği almak için gelen de olmadı. Sosyal medyada benim için 'Çok istiyorsa evinde baksın' yazanlar da olmuş. Ben zaten evimde 8 yıldır gözleri görmeyen bir köpek bakıyorum. İsmi de Boby. Sokaktaki tüm köpeklere de bakıyorum ama Köpük bizim için çok ayrı bir köpek. Ona sadece biz değil, mahalleli de bakıyor. Ben mahallenin köpeğini nasıl evime alıp bakayım.

Öğretmenin, köpek tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Hürriyet
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