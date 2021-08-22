Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı
|22 Ağustos 2021 18:10
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Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı... Genel için ise görüşmeler devam ediyor.
Hükümet ile Memur-Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Bu gece saat 24.00'a kadar anlaşma olması durumunda toplu sözleşme imzalanacak. Eğer anlaşma olmazsa toplu sözleşme Hakem Heyetine gidecek.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunda uzlaşmanın sağlandığı belirtiliyor.
Sendikaların talepleri neler?
Sendikalar hükümetin teklifini kabul etmedi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
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