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Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak

Çalışma Bakanlığı 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlarının yarın 14.30'da açıklanacağını duyurdu.
22 Ağustos 2021 18:07
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Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunun yarın saat 14.30'da açıklanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında, "2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında düzenlenecek toplantıda kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucu açıklanacaktır.
Memurlar.Net
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