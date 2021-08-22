Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak

İÇİŞLERİNDEN 'PCR TESTİ ZORUNLULUĞU' GENELGESİ İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.