Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
|24 Ağustos 2021 19:37
|+Aa- Yazdır
"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna, "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak oturacak.
Film, Prof. Erol Parlak'ın can dostu, büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş'ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak.
Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.
Filmde Neşet Ertaş'ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, usta sanatçının gençlik dönemini, Ramazan Bağgül ise sanatçının Almanya'dan Türkiye'ye kadar olan dönemini oynayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gökhan Gönül 27 yıl sonra kardeşini buldu
24 Ağustos 2021 11:20
|Deniz Akkaya cezaevine girdi
23 Ağustos 2021 16:58
|Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
23 Ağustos 2021 11:01
|Yıldız Tilbe: Aşı olmayacağım, ölürsem ölürüm
20 Ağustos 2021 09:36
|Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
19 Ağustos 2021 21:43
|Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
19 Ağustos 2021 10:47
|Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
18 Ağustos 2021 19:24
|Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı
18 Ağustos 2021 18:33
|Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
18 Ağustos 2021 11:00
|Asuman Dabak: 2,5 milyon lira dolandırıldım
18 Ağustos 2021 09:45