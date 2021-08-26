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Neşet Ertaş'ın hayatının film olmasına ailesi dava açıyor

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağının açıklanması üzerine aileden sert tepki geldi. Aile konu ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirtti.
26 Ağustos 2021 23:29
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"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden olan Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Fakat Ertaş'ın ailesinden duruma sert tepki geldi. Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Neşat Ertaş'ın bu konuya asla izin vermediğini belirtti.

Aile, yaptığı açıklamada, çekilmekte olan filmin telif hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, film yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter vasıtası ile gerekli ihtarnameler gönderildiği bilgisi yer aldı.

Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak

Aile tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Rızasız bahçenin gülü derilmez!" diyen bir insanın hayatının, vasiyeti bilindiği halde, ve bizlerin de baştan beri kesin tavır koymamıza rağmen, rızasızca film yapılmaya kalkışılması "iyi niyetli bir iş" midir, yoksa "tamamen duygusallık" mıdır?

Merhum Neşet Ertaş'ın hayatının sinema eseri olarak çekilmesi yönünde bazı film yapımcısı kişi ve kuruluşlar tarafından bir takım çalışmalar yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş'a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir. Bu durumun birçok tanığı vardır. Ayrıca bu konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği için ve bizler de hiç bir şekilde babamızın çizgisinden ayrılmadığımız için, müsade etmemiz zaten mümkün değildir.

Neşet Ertaş'ın ailesi ve mirasçıları olarak açıkça ve önemle belirtmek isteriz ki, bu hususta bizlerden herhangi bir izin veya muvafakat alınmamıştır. Ayrıca çekilmesi olası bir filmde isimlerimizin veya hayatımızdan kesitlerin vs.'nin de herhangi bir şekil ve şartta yer verilmesine izin ve onayımız yoktur.

Yapılmakta olduğunu öğrendiğimiz film çalışmasının, Telif Hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğu açıkça ortadadır.

İlgili film yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter vasıtası ile gerekli ihtarnameler gönderilmiştir. Gelişmelere göre gereken tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır.
Memurlar.Net
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