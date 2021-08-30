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İl emrine atananları İl MEM'ler ilçe emrine atıyor. Peki, il içinde ilçe özrü olanlara ne olacak?

İl dışı özür gurubu olan öğretmenler iller tarafından özürlerinin bulundukları ilçelere atanıyor. Peki il içinde özrünün bulunduğu ilçelere atanamayan il içi özür gurubu mağduru öğretmenler ne olacak?
30 Ağustos 2021 12:29
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İl emrine atananları İl MEM'ler ilçe emrine atıyor. Peki, il içinde ilçe özrü olanlara ne olacak?

2021 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler Bakanlığımız tarafından mazeretlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.

Ama bu öğretmenlerin birçoğunun özürleri ilçelerde olduğundan birçok il milli eğitim müdürlüğü kendi illerine gelen öğretmenleri ilçe emrine atamak için duyuru yaptı.

Örneğin;

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinden "İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü Emrine Atanan Öğretmenlerin Dikkatine!" başlığı ile yaptığı duyuruda;

"Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2021 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanan öğretmenlerin, Valiliğimizce birinci aşama başvurusunda özürlerini belirtikleri ilçeye atamaları yapılacak olup, yeni görev yerleri MEBBİS sistemine yansıtıldıktan sonra ayrılış işlemlerini gerçekleştirmeleri ve Personel Nakil Bildirimlerini atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göre düzenlettirmeleri ve yeni görev yerleri MEEBİS sistemine yansıtılmadıkça ayrılış işlemlerini yapmamaları gerekmektedir."

Açıklamasında bulunarak; İl dışından gelerek il emrine atanan özür durumu olan öğretmenleri birinci aşama başvurusunda özürlerini belirtikleri ilçeye atamaları yapacağını duyurmuş ve görev ilçesi kararnamesi çıkmadan şu an bulundukları ilde ilişik kesmemelerini emretmiştir.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinden "İl Dışı Özür Atamasında İlimiz Emrine Atanan Öğretmenlerimiz için Duyuru" başlığı ile yaptığı duyuruda;

"2021 yılı İl Dışı Özür Ataması ile İlimiz emrine atanan öğretmenlerimizin, başvuru sırasında belirtmiş oldukları özürlerinin bulunduğu ilçelere atamaları planlanmıştır.

Farklı bir ilçe emrine atanmak isteyen öğretmenlerimizin 03 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçelerini Müdürlüğümüze getirmeleri veya atamasinif06@meb.gov.tr, atamabrans06@meb.gov.tr mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir."

Açıklamasında bulunarak; İl dışından gelerek il emrine atanan özür durumu olan öğretmenlerden arklı ilçeler atanmak isteyenlere bile hak vereceğini duyurmuştur

---Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinden "İl Emrine Atanan Öğretmenlerimize Duyuru!" başlığı ile yaptığı duyuruda;

"2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme kapsamında Müdürlüğümüz emrine atanan öğretmenlerin ekteki dilekçeyi doldurarak 31/08/2021 tarihi mesai bitimine kadar atama43@meb.gov.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız..."

Açıklamasında bulunarak verdikleri dilekçe örneği ile atanmak istedikleri ilçeyi belirtmeleri istemiştir.

---Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sitesinden "İl Emrine Ataması Yapılan Öğretmenlerle İlgili Duyuru" başlığı ile yaptığı açıklamada;

"İl Emrine Ataması Yapılan Öğretmenlerle İlgili Duyuru İçin Tıklayınız" şeklinde dilekçe örneği yayımlayarak "Müdürlüğümüz emrine atamaları yapılan öğretmenlerin ön başvuruda belirttikleri mazeret ilçelerine atamaları yapılacağından;

*Müdürlüğümüz tarafından görev yerleri belirlenmeden şu anda görev yaptıkları il'den ilişiklerini kesmemeleri, *Dilekçeleri ve Başvuruda sunmuş oldukları mazeret belgelerini atama48@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir."

Açıklamasında bulunarak; İl dışından gelerek il emrine atanan özür durumu olan öğretmenleri birinci aşama başvurusunda özürlerini belirtikleri ilçeye atamaları yapacağını duyurmuş ve görev ilçesi kararnamesi çıkmadan şu an bulundukları ilde ilişik kesmemelerini emretmiştir.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz...

İL EMRİNE ATANANLARI İL MEM'LER İLÇE EMRİNE ATIYOR. PEKİ, İL İÇİNDE İLÇE ÖZRÜ OLANLARA NE OLACAK?

Fakat İki ilden daha uzak ilçelerde çalışmaya mahkum edilerek aile bütünlüğü bozulmuş öğretmenlere bu hak tanınmamış ve bakanlık tarafından il içine ilçe emri verilmemiştir.

Bu insanlara göstermelik başvuru hakkı verilip yer değiştirmelerine imkan verilmeyerek büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe imza atılmaktadır. İl içinde özür durumu bekleyen öğretmemelere de ilçe emri verilerek bu sorun çözümlenmelidir.

Özrünün bulunduğu ilçeye atanmayan öğretmenler, özrünün bulunduğu ilçe ile görevli olduğu ilçe-köyü arasında gidiş geliş yapmaktadır. Bu öğretmenlerden bu durumu 9-10 yıldır yaşayanlar bulunmaktadır.

Gidiş geliş yapan bu öğretmenlerimiz; 50-100-150-200 km ve hatta daha üstü olan uzun yollar ve saatler sonra ailelerine kavuşmaktadırlar.

MEB, artık bu öğretmenlerin aile bütünlüğü konusuna daha ciddi yaklaşmalı, İl içinde başvuru yapmış ama yer değiştirme şansı olmayan öğretmenlerimize ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak il içine ilçe emri vererek çözüm bulunmalıdır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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