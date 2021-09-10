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Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Emekli olurken yol harcırahı almam gerekir mi?, Emeklilikte 'yol harcırahı' almanın şartları nelerdir?
10 Eylül 2021 00:04
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Emekli olurken ödenen yol harcırahı için başvuru yapmak gerekiyor mu?

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Radyoloji teknisyeni olarak 2017 yılı Ağustos ayında emekli oldum. Emekli olurken yol harcırahı almadım. Acaba böyle bir hakkım var mı? Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.

Emeklilik harcırahı (tazminatı) almayan ne yapmalıdır?

2003 yılından sonra tazminat adı altında ödenen emeklilik yol harcırahı Kurumlarca herhangi bir müracaat olmaksızın otomatik olarak ödenen bir tutardır.

375 sayılı KHK'nın 1 inci maddesine göre;

- Emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,

- Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,

- Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,

- Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmektedir.

Yani yol harcırahı adı altında değil de tazminat olarak ödenen ve kişilerin emeklilik adreslerine bağlı olmaksızın yapılan ve farklı tutarlarda olmaksızın herkes için aynı tutar üzerinden yapılan bir ödeme şeklidir.

Sonuç olarak, emekli olduğunuzda sizden herhangi bir talep alınmadan Kurumunuzca tarafınıza belirttiğimiz esaslar doğrultusunda ödeme yapılmış olacağını düşünüyoruz. Ancak, yine de tarafınıza ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda Kurumunuza müracaat etmenizi tavsiye ederiz.

Memurlar.Net - Özel

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