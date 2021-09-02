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Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak
02 Eylül 2021 08:36
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında toplantısını yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığında saat 16.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.
İhlas Haber Ajansı
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