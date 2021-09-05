1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız bu esere çok emek harcadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın satışa çıkarılacağı duyurulan kitabı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye adına uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak BM reformu için somut bir yol haritası önermektedir" dedi.
05 Eylül 2021 21:44
+Aa- Yazdır
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız bu esere çok emek harcadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı ve yarın satışa çıkacak 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, BM REFORMU İÇİN SOMUT BİR YOL HARİTASI ÖNERMEKTEDİR"

Altun'un açıklamaları şöyle devam etti:

*Cumhurbaşkanımız yıllarca bütün uluslararası platformlarda "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek adil bir dünya sistemi çağrısında bulundu. Bu çağrı bizim için her daim bir gurur vesikası oldu. Türkiye güçlendikçe, bu çağrı bölgemizde somut karşılıklar buldu.

*Önce etkin bir bölgesel güç olduk. Şimdi ise küresel bir aktör olma çabası içindeyiz. Ülkemizin küresel bir aktör olma gayreti içinde olduğu bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Türkiye adına uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak BM reformu için somut bir yol haritası önermektedir.

*Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi "güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem" esastır.

"BAŞUCU KİTABI OLACAK"

*Bu önemli eserde öncelikle; küresel siyasetin açmazları, BM'nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı konuları ele alınmakta, bu sorunların çözümü için küresel alanda atılması gereken adımlar anlatılmaktadır.

*Bu kitap, siyasetçiler, bilim insanları, sosyoloji, iktisat, uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi ve iletişim alanlarında eğitim alan gençler başta olmak üzere tüm okurlara hitap ediyor. "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" bir başucu kitabı olacak. Yarın tüm kitapçılarda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap yazdı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'dan çaycı kadına iğrenç teklif
05 Eylül 2021 21:39		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Eylül 2021 20:06
Aile Bakanlığı kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu
05 Eylül 2021 19:20		 Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?
05 Eylül 2021 19:13
100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
05 Eylül 2021 19:06		 Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu
05 Eylül 2021 18:29
Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor
05 Eylül 2021 16:41		 Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap yazdı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
05 Eylül 2021 14:49
CHP, Tanju Özcan'la ilgili kararını verecek
05 Eylül 2021 14:01		 MSB: 25 bin 186 kişi hududu geçmeden engellendi
05 Eylül 2021 13:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:52 - Öğrencilere kötü haber: Yüz yüze eğitime başlayamayacaklar21:48 - Güneydoğu gazisi özel okul çocuğuna yer bulamadı21:44 - Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız bu esere çok emek harcadı21:39 - CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'dan çaycı kadına iğrenç teklif21:34 - Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa'da görücüye çıktı21:31 - Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
21:25 - Savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcısına kaybettirdi21:22 - 'Orta ve Batı Anadolu havzaları tam anlamıyla çöküyor'21:00 - İstanbullu şirketlerin ürünlerine talep 7,5 milyar doları aştı20:32 - MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor20:09 - Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı20:06 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
19:37 - Traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti19:20 - Aile Bakanlığı kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu19:18 - Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi19:13 - Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?19:10 - 2021-TUS ve 2021-STS soru ve cevap anahtarları Yayımlandı
19:06 - 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
Hayatını kaybedenlere leş dedi. TCDD soruşturma açıp, açığa aldı
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?
100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Enflasyon yangını dünyayı sardı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem salgın önlemleri
Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın
Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pcr testi 2
Üzüm 1
saç 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 3
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
müdür 1
ali kundilli 1
organize işler 1
seni çok özledim 1
dillere düşeceğiz seninle 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 53 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam